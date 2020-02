Berlin (dpa) - SPD-Parteivize Hubertus Heil hat die Wahl des neuen Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich scharf verurteilt. "Jeder anständige Liberale sollte sich schämen, wenn sich ein FDP-Mann in Thüringen mit den Stimmen der AfD wählen lässt. Was sagt die Bundes-FDP zu diesem Dammbruch?", twitterte Heil am Mittwoch.

Der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich war in Thüringen überraschend zum neuen Regierungschef gewählt worden. Er hatte sich bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt im entscheidenden dritten Wahlgang - mit Stimmen aus der CDU und der AfD - gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durchgesetzt.