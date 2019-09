Erfurt (dpa/th) - Als eine Folge der Enquete-Kommission "Rassismus und Diskriminierung in Thüringen" hat die SPD-Abgeordnete Diana Lehmann ein Zentrum für Demokratiebildung gefordert. "Wir dürfen nicht bei der Bestandsaufnahme stehen bleiben", erklärte Lehmann am Montag in Erfurt. Aus ihrer Sicht müsste die Demokratiebildung aller Altersgruppen gestärkt werden. "Aus diesem Grund will ich, dass die Europäische Jugendbegegnungsstätte in Weimar zum Thüringer Zentrum für Demokratiebildung weiterentwickelt wird", betonte Lehmann.

Damit könnten nicht nur rassismuskritische Bildungsangebote ausgebaut, sondern auch Fortbildungsangebote gestärkt werden. Den Abschlussbericht der Enquete-Kommission will der Thüringer Landtag am Dienstag in einer Sondersitzung diskutieren.