Erfurt (dpa/th) - Thüringens Wirtschaft hat nach Einschätzung von Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) die Chancen des Umwelt- und Klimaschutzes erkannt. Innerhalb eines Jahres hätten 466 Industrieunternehmen im Freistaat etwa 360 Millionen Euro in den Umweltschutz investiert, sagte Siegesmund am Freitag in einer Regierungserklärung zum Klimaschutz im Landtag in Erfurt. Die Investitionen in diesen Bereich seien damit binnen Jahresfrist um fast ein Fünftel gestiegen. "Das Umdenken hat längst begonnen. Wirtschaftliche Stärke und Umweltschutz werden zunehmend zusammen gedacht."

Die Klimakrise sei längst in Thüringen angekommen, so die Ministerin. Sie verwies auf den Hitze- und Dürresommer 2018, ausgetrocknete Böden, gesunkene Flusspegel und verdurstende Bäume in diesem Jahr. Im Vergleich zum Zeitraum 1961 bis 1990 habe sich in den vergangenen 30 Jahren die Zahl der heißen Tage mit Temperaturen von 30 Grad Celsius und mehr etwa verdoppelt.

Thüringen versuche mit seinem Klimagesetz - dem ersten in den ostdeutschen Ländern - durch weniger CO2-Ausstoß gegenzusteuern. Siegesmund bekräftigte das Ziel, bis 2030 den Ausstoß an Treibhausgasen um 70 Prozent zu verringern. Dafür brauche es auch verlässliche Regelungen durch den Bund. Siegesmund: "Wir brauchen Entscheidungen, die über die Ergebnisse des Klimagipfels der Bundesregierung hinausgehen."