Rot-Rot-Grün will zweites kostenloses Kita-Jahr beschließen

Erfurt (dpa/th) - Mit abschließenden Beratungen zur Einführung eines zweiten kostenlosen Kita-Jahres in Thüringen setzen die Abgeordneten des Landtags heute ihre Plenarsitzung fort. Dabei sollen die Änderungen am Kita-Gesetz, das nun Kindergartengesetz heißt, abschließend beraten werden. In Thüringen ist bereits das letzte Jahr vor der Einschulung beitragsfrei, nun soll das vorletzte Jahr folgen. Das Geld dafür stammt vor allem aus dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes. Die CDU lehnt das Vorhaben ab und plädiert dafür, das Geld vom Bund stattdessen für eine kostenlose Verpflegung der Kita-Kinder zu verwenden.