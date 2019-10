Erfurt (dpa/th) – Der zweite Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss sieht eine deutliche Mitschuld der Thüringer Sicherheitsbehörden an den Taten des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU). "Die Morde und Anschläge hätten durch bessere Ermittlungsarbeit verhindert werden können", sagte die Ausschussvorsitzende Dorothea Marx (SPD) am Dienstag in Erfurt bei der abschließenden Parlamentsdebatte zum Abschlussbericht des Gremiums. Davon sei der Ausschuss inzwischen überzeugt, nachdem der erste Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss dies bereits angenommen habe.

Gleichzeitig betonte Marx, es gehe dabei nicht darum, staatliche Institutionen in Gänze zu verurteilen. "Wir richten uns nicht gegen Behörden", sagte Marx. "Wir haben uns gegen Vertuschung und Verdrängung auf Leitungsebene zu richten, die es gegeben hat."

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erklärte, Thüringen habe für die Morde des NSU eine besondere Verantwortung. "Wir sind die Vertreter eines Staates, in dem das geschehen konnte", sagte er. Dieser Staat habe im Fall des NSU seine Anfälligkeit dafür gezeigt, Mittäter bei schwersten Straftaten zu sein oder zuzuschauen, wie diese Verbrechen geschahen. Etwa ein Dutzend Angehörige von Opfern des "Nationalsozialistischen Untergrundes" hatten die Plenardebatte auf der Tribüne des Plenarsaals verfolgt.

Der zweite Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss hatte seit 2015 Pannen und Fehler der Thüringer Sicherheitsbehörden bei der Suche nach Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe aufgearbeitet. Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe werden unter anderem zehn Morde zur Last gelegt. Sie waren in Jena aufgewachsen, hatten sich dort radikalisiert und waren 1998 in den Untergrund gegangen. Die Suche nach ihnen blieb jahrelang erfolglos. Die Neonazi-Terrorzelle flog erst im November 2011 nach einem Banküberfall in Eisenach auf.

Alle Redner betonten während der Plenardebatte, die Aufklärung zu den NSU-Verbrechen sei noch nicht abgeschlossen und müsse fortgesetzt werden. Nach der Kritik des NSU-Untersuchungsausschusses über zu wenig Akteneinsicht nahm die Linke-Abgeordnete Katharina König-Preuss das Innenministerium in Schutz. Das Ministerium habe maximal ein Prozent der NSU-Akten nicht vorgelegt, die Abgeordneten hätten die anderen 99 Prozent der Unterlagen nicht vollständig gelesen, sagte König-Preuss.

Die Ausschussvorsitzende Dorothea Marx (SPD) und der CDU-Obmann Jörg Kellner hatten zuvor kritisiert, dass Innenministerium habe den Abgeordneten nicht alle angeforderten Unterlagen zu Polizeispitzeln zur Verfügung gestellt. Dass Vertreter der SPD- und CDU-Fraktion das Innenministerium angegriffen hatten, sei nicht angemessen, sagte König-Preuss. Wenn die Mitglieder des Ausschusses ihren Untersuchungsauftrag "mit mehr Motivation, mit mehr Engagement und mehr Herzblut" ausgeführt hätten, wäre es möglich gewesen, noch weitere offene Fragen zu beleuchten, sagte sie.

König-Preuss ist Linke-Obfrau im Untersuchungsausschuss und gilt normalerweise als scharfe Kritikerin des Innenministeriums.

Außerdem betonte die Abgeordnete, es sei an der Zeit für Ausgrenzung und Stigmatisierung "der extrem Rechten und der AfD". Dafür bekam sie auch Beifall der Angehörigen der NSU-Opfer. Der AfD-Abgeordnete Jörg Henke wies diese Forderung zurück. Er habe sich nicht träumen lassen, dass eine solche Äußerung in einem Parlament einmal fallen werde, sagte er.

Die Obfrau der Grünen im Ausschuss, Madeleine Henfling, bestärkte König-Preuss. Dass Henke in seiner Rede zum NSU-Abschlussbericht auch über den Kampf gegen den islamistischen Extremismus gesprochen hatte, zeige, dass sich die AfD Rechtsextremismus und Neonazismus verharmlose und sich damit gemein mache. "Ihre Inhalte und ihre Rassismus gehören in dieser Gesellschaft geächtet", sagte sie.