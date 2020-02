Erfurt (dpa/th) - Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Kai Christ, hat die Kandidatur von FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich für das Amt des Ministerpräsidenten kritisiert. "Ich halte es grundsätzlich für mehr als fragwürdig, wenn eine Fünf-Prozent-Partei meint, den Ministerpräsidenten stellen zu können", sagte Christ am Mittwoch in Erfurt. Die FDP-Fraktion hat Kemmerich vor dem dritten Wahlgang im Landtag als Kandidaten benannt. Er steht mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke), der in zwei Wahlgängen nicht die erforderliche Mehrheit von 46 Stimmen erreicht hatte, und dem AfD-Bewerber Christoph Kindervater auf dem Wahlzettel.