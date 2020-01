Erfurt (dpa/th) - Nur wenige Mitarbeiter der Fraktionen des Thüringer Landtages sind in den vergangenen Jahren Beschäftigte des Freistaats oder Landesbeamte geworden. Das geht aus Antworten des Thüringer Finanzministeriums auf zwei Kleine Anfragen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Demnach gab es mehrere solcher Wechsel im Zuge der rot-rot-grünen Regierungsbildung in den Jahren 2014 und 2015, in den Folgejahren dagegen nur noch vereinzelt.

Wenn Mitarbeiter von Landtagsfraktionen in den Dienst des Landes treten, führt das oft zu kritischen Diskussionen. Ein häufiger Vorwurf: Diese Mitarbeiter würden auf diese Weise auf Kosten der Steuerzahler versorgt. Wer für eine Landtagsfraktion arbeitet, hat in aller Regel einen befristeten Arbeitsvertrag, der mit einer ablaufenden Legislaturperiode endet. Gerade bei Fraktionen, die nach einer Landtagswahl kleiner werden, weil ihre Partei weniger Stimmen und damit weniger Mandate als zuvor erhalten hat, können Jobs verloren gehen. Landesbedienstete werden dagegen oftmals unbefristet angestellt, Beamte ebenso. Sie behalten ihre Arbeitsverträge in aller Regel unabhängig vom Ausgang einer Wahl. Aus den Antworten des Finanzministeriums auf eine Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Andreas Bühl geht vor, dass mit der rot-rot-grünen Machtübernahme in Thüringen vor allem Linke von politischen Jobs in den Dienst des Landes wechselten. Zuvor waren sie den Angaben nach entweder bei der Landtagsfraktion beziehungsweise als Mitarbeiter eines Abgeordneten oder der Partei beschäftigt. Insgesamt sechs Personen seien so in der Thüringer Staatskanzlei in ein unbefristetes Angestelltenverhältnis übernommen worden, heißt es in der Antwort des Finanzministeriums. Bei den Grünen wechselte den Angaben nach 2014 eine Person ins Umweltministerium, die ab 2015 verbeamtete wurde, 2015 gab es dort eine weitere Einstellung in ein unbefristetes Angestelltenverhältnis. Aus der SPD-Fraktion wechselte ein Mitarbeiter noch vor der rot-rot-grünen Regierungsbildung auf eine Stelle in einem Thüringer Gefängnis, 2014 zunächst als Angestellter, später wurde er dann verbeamtet. In der Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage des damaligen SPD-Abgeordneten Werner Pidde heißt es, zwischen 2009 und 2014 seien drei Mitarbeiter der CDU-Landtagsfraktion in den Staatsdienst gewechselt: ins Sozialministerium, ins Verkehrsministerium und ins Thüringer Landesverwaltungsamt. Sie alle erhielten Stellen als Tarifbeschäftigte. Dass bei den Linken, aber auch bei den Grünen, zum Regierungswechsel 2014/2015 mehr Personal aus den Fraktionen in die Regierungszentrale oder Ministerien wechselte, als zuvor von der CDU-Fraktion in den Landesdienst, hat auch damit zu tun, dass keine der beiden Parteien zuvor an einer Regierung in Thüringen beteiligt war. Seit der Wiedervereinigung hatte stets die CDU die Landesregierungen geführt.

Die Antworten an Bühl und Pidde sind auf Bitte des Finanzministeriums nicht veröffentlicht worden. Da damit Personalangelegenheiten berührt seien, stünden einer Veröffentlichung datenschutzrechtliche Belange entgegen, heißt es in den Schreiben, die von Finanzministerin Heike Taubert (SPD) unterschrieben worden sind.