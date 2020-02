Ministerpräsidentenwahl in Thüringen unterbrochen

Erfurt (dpa/th) - Die Wahl zum Ministerpräsidenten in Thüringen ist auf Antrag der AfD-Fraktion nach dem ersten Durchgang unterbrochen worden. Zuvor war Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch bei der ersten Stimmabgabe durchgefallen - ebenso wie sein Kontrahent Christoph Kindervater (parteilos), der von der AfD-Fraktion vorgeschlagen worden war. Ramelow erhielt 43, Kindervater 25 Stimmen. Linke, SPD und Grüne haben im Parlament in Erfurt zusammen 42 Sitze. Die AfD kommt auf 22 Sitze.