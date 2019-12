Erfurt (dpa/th) - Die Linke peilt für die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen Anfang Februar 2020 an. "Wir streben an, am 7. Februar den Ministerpräsidenten in einer Sondersitzung des Landtags zu wählen", sagte die Partei- und Fraktionsvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, am Mittwoch in Erfurt.

Die Linke hatte die Landtagswahl Ende Oktober mit 31 Prozent der Stimmen erstmals in einem Bundesland gewonnen. Ihr Ministerpräsident Bodo Ramelow, der seit 2014 eine rot-rot-grüne Koalition geführt hat, will erneut antreten und das Dreierbündnis fortsetzen. Allerdings haben Linke, SPD und Grüne keine Mehrheit mehr im Parlament - es fehlen vier Stimmen.

Die drei Parteien verhandeln derzeit darüber, ihr Bündnis als Minderheitsregierung fortzusetzen. Nach der Thüringer Verfassung reicht für die Ministerpräsidentenwahl im dritten Wahlgang die Mehrheit der abgegebenen Stimmen - nach einem juristischen Gutachten auch nur die Mehrheit der Ja-Stimmen. Ob gegen Ramelow möglicherweise ein Kandidat einer anderen Fraktion antritt, ist derzeit offen. Zweitstärkste Fraktion im Erfurter Landtag ist die AfD, die 23,4 Prozent der Stimmen erhielt. Die CDU rangiert mit 21,7 Prozent dahinter.