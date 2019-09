Erfurt (dpa/th) - Thüringens Abgeordnete haben noch ein größeres Arbeitspensum vor der Landtagswahl Ende Oktober zu absolvieren. Die letzte reguläre Sitzung des Parlaments sei nicht in dieser Woche, wie eigentlich erwartet, sondern erst Ende September, sagte ein Landtagssprecher am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Ältestenrat habe die letzte reguläre Sitzung in der fünfjährigen Legislaturperiode auf den 26. und 27. September gelegt. Dann sollen auf den letzten Drücker noch unerledigte Themen und Anträge abgeschlossen werden. Allein in der dreitägigen Sitzung von diesem Mittwoch an stehen 46 Punkte auf der Tagesordnung.

Eine Plenarsitzung kurz vor der Landtagswahl am 27. Oktober werde es dafür nicht geben, sagte der Landtagssprecher. Der 23. bis 25. Oktober war im Terminkalender des Thüringer Parlaments bisher als Reservetermin ausgewiesen.

Und noch einen Termin müssen sich die Abgeordneten der fünf Landtagsfraktionen in den Kalender schreiben: Am 1. Oktober soll es gleich zwei Sondersitzungen des Parlaments geben. In einer wird der Abschlussbericht des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses des Thüringer Landtags vorgelegt und beraten. In der zweiten Sondersitzung geht es um die Ergebnisse einer Enquetekommission, die sich mit Ursachen und Formen von Rassismus und Diskriminierung in Thüringen beschäftigt hat.