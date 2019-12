Erfurt (dpa/th) - Der neu gewählte Thüringer Landtag tritt heute zu seiner zweiten Sitzung zusammen. Zum Auftakt geht es in der Aktuellen Stunde unter anderem um den Strukturwandel in der Autoindustrie. Die SPD will die erwarteten Auswirkungen auf die Thüringer Zulieferer diskutieren. Auf Antrag der FDP beschäftigt sich der Landtag mit der Situation der Bauern. Auch Thüringer Landwirte hatten sich kürzlich an bundesweiten Protesten gegen strengere Umweltauflagen - unter anderem zur Schonung des Grundwassers - für Agrarunternehmen beteiligt. Weitere Themen sind die Personalsituation bei der Polizei, die Klimapolitik, die Aufarbeitung von DDR-Unrecht und der Stellenwert von Kinderrechten.