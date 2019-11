Korrekturen am FDP-Wahlergebnis: Einzug in Landtag auf Kippe

Jena/Erfurt (dpa/th) - Der Einzug der FDP in den Landtag hängt weiter am seidenen Faden. Nach Weimar hat auch der Wahlausschuss in Jena das Stimmenergebnis nach unten korrigiert. Drei vorher für die FDP gezählte Stimmen hätten geändert werden müssen, eine Stimme habe die Partei hinzugewonnen, sagte Vize-Stadtsprecher Kristian Philler am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Damit verlieren die Freidemokraten in den Wahlkreisen 37 und 38 insgesamt zwei Stimmen. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" berichtet, dass der Kreiswahlausschuss das FDP-Ergebnis im Wahlkreis 32 um vier Stimmen nach unten korrigiert habe.

Nach dem vorläufigen Ergebnis vom Sonntag hatte die FDP landesweit die 5-Prozent-Hürde nur um fünf Stimmen übersprungen. Zu den Veränderungen wollte sich das Büro des Landeswahlleiters am Freitag nicht äußern. Zu Zwischenergebnissen gebe es keine Stellungnahme, hieß es. Die letzten Sitzungen der einzelnen Wahlausschüsse seien am 4. November. Danach würden die Ergebnisse in Ruhe geprüft, am Donnerstag (7. November) werde das amtliche Endergebnis vorgelegt.