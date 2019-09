Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer können die Kandidaten für die Landtagswahl am 27. Oktober ab sofort online befragen. Ein entsprechendes Internetportal, auf dem 325 Parlamentsbewerber zu finden sind, sei freigeschaltet, sagte Christina Lüdtke von abgeordnetenwatch.de am Dienstag in Erfurt. Die Organisation, die sich über Spenden finanziert, will mit der Fragemöglichkeit sowie Informationen zu den Kandidaten und dem Thüringer Wahlrecht für mehr Transparenz vor der Wahlentscheidung sorgen.

Interessenten könnten beispielsweise durch Eingabe ihrer Postleitzahl die Kandidaten finden, die in ihrem Wahlkreis antreten. Mitglieder von abgeordnetenwatch.de moderieren das Frage-Antwort-Prozedere - Beleidigungen, Diskriminierungen oder unseriöse Behauptungen könnten so aussortiert werden, hieß es.