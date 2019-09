Artikel per E-Mail versenden

Erfurt (dpa/th) - Die CDU-Fraktion hat die Verwendung von Bundesgeldern aus dem Gute-Kita-Gesetz für ein zweites beitragsfreies Kita-Jahr kritisiert. "Leider verwendet Thüringen diese 142 Millionen Euro nicht ausschließlich für die Verbesserung der Qualität in den Kindergärten", sagte die CDU-Abgeordnete Marion Rosin am Donnerstag im Thüringer Landtag. Zudem sei völlig ungeklärt, wie nach 2022 die Beitragsfreiheit finanziert werden soll.

"Wir setzen uns für eine gesunde, und kostenlose Vollverpflegung für jedes Kind im Kindergarten ein", sagte Rosin. Die SPD-Abgeordnete Birgit Pelke monierte, dass unklar sei, was dieser Vorschlag mit Verbesserungen der Betreuungsqualität zu tun habe.

Die Regierungskoalition aus Linker, SPD und Grünen will am Donnerstag ein novelliertes Kita-Gesetz, das dann Kindergartengesetz heißen soll, verabschieden. Damit würde dann auch das vorletzte Kita-Jahr vor der Einschulung beitragsfrei - das letzte Jahr vor der Einschulung ist bereits kostenlos. Außerdem soll die Betreuung bei Vierjährigen verbessert werden. Das Geld dafür kommt vor allem vom Bund. Über das Gute-Kita-Gesetz von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sollen in den nächsten Jahren bis 2022 insgesamt 142 Millionen Euro nach Thüringen fließen.