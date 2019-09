In Thüringen sind künftig zwei Jahre in der Kita kostenlos

Erfurt (dpa/th) - Eltern müssen in Thüringen für die letzten beiden Kita-Jahre vor der Einschulung nichts mehr bezahlen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf haben Linke, SPD und Grüne am Donnerstag im Thüringer Landtag verabschiedet. Die Abgeordneten von CDU und AfD enthielten sich. Die Opposition kritisiert die neuen Regelungen. Sie würde das Geld gern anders einsetzen. Jedes beitragsfreie Kita-Jahr kostet das Land jeweils rund 30 Millionen Euro. Das letzte Jahr vor der Einschulung ist in Thüringen bereits kostenlos.

Das Geld für das zweite kostenlose Jahr kommt vor allem vom Bund. Über das Gute-Kita-Gesetz von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sollen in den nächsten Jahren 142 Millionen Euro nach Thüringen fließen. Bildungsminister Helmut Holter sagte, mit der Beitragsfreiheit greife man vor allem armen Familien mit Kindern helfen. Langfristig wolle man alle Beiträge abschaffen.