Henning-Wellsow an der Spitze der größten Landtagsfraktion

Erfurt (dpa/th) - Die Linke als größte Fraktion im Thüringer Landtag wird von Susanne Hennig-Wellsow geführt. Die 42-Jährige erhielt nach Angaben einer Sprecherin bei der Wahl zur Fraktionsvorsitzenden am Freitag ihn Erfurt 89 Prozent der Stimmen. Hennig-Wellsow stand bereits seit 2014 an der Spitze der Fraktion. Sie ist auch Parteivorsitzende der Linken, die die Landtagswahl gewonnen hat. Hennig-Wellsow spielt damit eine zentrale Rolle bei der schwierigen Regierungsbildung in Thüringen, bei der sich bisher keine Mehrheit für ein Koalitionsmodell abzeichnen.

Die Linke erhielt bei der Landtagswahl 31 Prozent der Stimmen und ist mit 29 Abgeordneten im Parlament vertreten. Etwa ein Drittel der Fraktionsmitglieder seien neu im Landtag, so die Sprecherin. Als parlamentarischer Geschäftsführer sei André Blechschmidt bestätigt worden.