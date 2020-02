Kiel (dpa/lno) - Nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten hat Schleswig-Holsteins CDU-Landeschef Daniel Günther seine Parteikollegen in Thüringen erneut scharf angegriffen. "Es ist absolut inakzeptabel, dass die CDU Thüringen gemeinsam mit den Stimmen der AfD einen Ministerpräsidenten gewählt hat", schrieb Günther am Donnerstag in einem Newsletter an die Parteimitglieder der Nord-CDU. Für die Union müsse klar sein: "Es darf keine Unterstützung für einen Ministerpräsidenten geben, der von der AfD mitgewählt wurde."

Günther erwartet von der CDU Thüringen, dass sie sich nicht an einer Regierung beteiligt, die auf die Unterstützung der AfD angewiesen ist. "Die einzige Chance für Thüringen besteht nun darin, zügig Neuwahlen durchzuführen", schrieb der Kieler Regierungschef. Er freue sich, "dass sich nun auch die Bundes-CDU eindeutig in dieser Sache positioniert und die Vorgänge in Thüringen scharf verurteilt hat".

Günther erneuerte aber seine Kritik, dass die Bundespartei den Landesverband mit der Frage alleine gelassen habe, wie sie aus den schwierigen Mehrheitsverhältnissen an einer stabilen Regierung mitwirken könnte.