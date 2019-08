Erfurt (dpa/th) - Mit einer Mobilitätsgarantie und dem Versprechen eines Zwei-Euro-Tagestickets im Thüringer Nahverkehr ziehen die Grünen in den Landtagswahlkampf. "Wir wollen, dass von 5.00 Uhr morgens bis 24.00 Uhr mindestens jede Stunde ein Bus vorbei kommt", sagte Umweltministerin und Spitzenkandidatin Anja Siegesmund am Montag in Erfurt bei der Präsentation der Wahlkampfkampagne. Ihre Partei werde sich dafür einsetzen, das jeder Thüringer für zwei Euro pro Tag quer durch das Land unterwegs sein könne. Das Kinderticket soll nach den Vorstellungen der Grünen einen Euro kosten.