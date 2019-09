Erfurt (dpa/th) – Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Diezel (CDU) zeigt Verständnis für den politischen Streit um den Abschlussbericht der Enquete-Kommission Rassismus. Die Arbeit in einem Parlament lebe davon, dass es unterschiedliche Auffassungen zu vielen Fragen gebe, sagte Diezel am Mittwoch in Erfurt bei der Übergabe des Berichts. Der Bericht liefere eine umfangreiche Analyse darüber, welche Probleme es in Thüringen gebe, die zum Beispiel durch rassistische Vorurteile entstehen.

Die Enquete-Kommission sollte mit der Hilfe von Sachverständigen unter anderem herausarbeiten, wie Diskriminierungen aufgrund von Herkunft, Abstammung oder ethnischer Zugehörigkeit das demokratische Zusammenleben in Thüringen gefährden – und daraus Handlungsempfehlungen für das Leben im Freistaat ableiten. Sowohl die CDU als auch die AfD und vier Sachverständige der Kommission gemeinsam haben jeweils ein Sondervotum zu dem nun vorgelegten Abschlussbericht abgegeben.

Die CDU-Obfrau in der Kommission, Christine Lieberknecht, äußerte sich ähnlich wie Diezel. Es wäre nicht richtig gewesen, die unterschiedlichen Auffassungen zu verbergen, die zwischen Rot-Rot-Grün und der Union während der Arbeit der Kommission sehr deutlich zu Tage getreten seien, sagte sie. Immerhin gebe es diese unterschiedlichen Auffassungen auch in der Bevölkerung in Thüringen. Sie müssten deshalb auch sichtbar gemacht werden.

Vertreter der rot-rot-grünen Regierungskoalition bedauerten dagegen, dass es nicht gelungen sei, im Ergebnis der Arbeit der Kommission wenigstens einige gemeinsame Handlungsempfehlungen zu verabschieden. Vielmehr habe die CDU versucht, einzelne Kommissionsmitglieder zu diskreditieren, sagte die Linke-Obfrau Sabine Berninger. Ähnlich äußerte sich die SPD-Obfrau Diana Lehmann. Auch innerhalb der Enquete-Kommission habe es Abwehrreflexe gegen die dort geleistete Arbeit gegeben, sagte sie. Die Grüne-Obfrau Madeleine Henfling sagte, sie hoffe nun wenigstens auf eine sachorientierte Debatte zu dem Bericht im Landtag. "Das täte uns allen gut, am Inhalt zu bleiben."

Im Abschlussbericht der Kommission empfiehlt die rot-rot-grüne Mehrheit des Gremiums zum Beispiel, ein Fortbildungsprogramm für Thüringer Richter und Staatsanwälte aufzulegen, damit diese mutmaßliche rassistische Tatmotive etwa bei Körperverletzungen oder Totschlagsdelikten besser erfassen können. Die CDU lehnt das ab.

In dem Sondervotum der CDU steht unter anderem, einige Kommissionsmitglieder der Koalition hätten mit ihrem immer wieder vorgebrachten Misstrauen in staatliche Institutionen zuletzt "eher als verlängerter Arm der linksextremen Antifa" gewirkt.

Die AfD-Obfrau in der Kommission, Corinna Herold, erklärte, sie hoffe, dass die Handlungsempfehlungen der Kommission nicht umgesetzt werden. Die AfD lehnte die Kommission stets als überflüssig ab.