Erfurt/Berlin (dpa) - Nach der Landtagswahl in Thüringen nimmt die Debatte um Modelle für eine künftige Landesregierung Fahrt auf. Thüringens CDU-Chef Mike Mohring schloss am Montag eine Zusammenarbeit mit der Linken in Thüringen nicht aus. "Die CDU in Thüringen ist bereit für Verantwortung, wie auch immer die aussehen kann und sollte", sagte Mohring am Montag vor Gremiensitzungen seiner Partei in Berlin. "Deswegen muss man bereit sein, nach diesem Wahlergebnis auch Gespräche zu führen. Ohne was auszuschließen, aber in Ruhe und Besonnenheit."

Allerdings äußerte sich Mohring noch nicht zu der Frage, wie ein Modell für Thüringen aussehen könnte. "Da brauchen wir alle Zeit zum Überlegen." Die abgewählte Regierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dürfe nicht einfach geschäftsführend weitermachen. "Sondern es braucht stabile Verhältnisse. Und wir werden dafür auch unseren Beitrag leisten."

Die Thüringer Linke erwägt einem Medienbericht zufolge eine Minderheitsregierung - unter Führung des bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Der bisherige Chef der Staatskanzlei, Benjamin-Immanuel Hoff, sagte dem Berliner "Tagesspiegel", dass Rot-Rot-Grün seit 2014 ein Experiment gewesen sei. "Wir werden das Experiment auf einem anderen Niveau weiterführen", sagte Hoff dem Blatt. Demnach sei auch eine Regierung mit wechselnden Mehrheiten eine Variante.

Auch SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee brachte eine Minderheitsregierung ins Gespräch. Gegebenenfalls könnte eine rot-rot-grüne Regierung mit wechselnden Mehrheiten bei Entscheidungen, die nicht grundsätzlicher Art seien, agieren, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Alle Parteien auf demokratischem Grund müssten gesprächsfähig sein. "Komplizierte, auch längere Gespräche stehen an", betonte er.

Bei der Landtagswahl am Sonntag ging die Linke mit Abstand als stärkste Kraft in Thüringen hervor. Doch das bisherige Bündnis aus Linke, SPD und Grünen verlor bei der Wahl seine Mehrheit. Nach dem vorläufigen Ergebnis verbesserte sich die Linke auf 31,0 Prozent (2014: 28,2) und kam auf das beste Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt.

Die CDU von Spitzenkandidat Mohring sackte auf 21,8 Prozent (2014: 33,5 Prozent) - ein Minus von knapp 12 Prozentpunkten. Die AfD, die in Thüringen vom Wortführer des rechtsnationalen Flügels, Björn Höcke, geprägt wird, sprang von 10,6 auf 23,4 Prozent. Die SPD rutschte weiter ab: auf den neuen Tiefstand von 8,2 Prozent (12,4). Die Grünen lagen bei 5,2 Prozent (5,7). Die FDP kam auf 5,0 Prozent (2,5 Prozent) und zog damit wieder in einen ostdeutschen Landtag ein.