Erfurt (dpa/th) - Die CDU-Fraktion will über die Verteilung von Staatssekretärsposten für eine geplante rot-rot-grüne Minderheitsregierung im Parlament diskutieren. Das Thema soll heute bei einer Aktuellen Stunde im Landtag aufgerufen werden. Linke, SPD und Grüne hatten sich in der vergangenen Woche nach zähen Verhandlungen auf die Verteilung und Zusammensetzung der Ministerien im Falle einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung verständigt. Sie sieht unter anderem Verschiebungen bei den Staatssekretären vor.

Die Linke-Fraktion will über den Ausbau von Ganztagsschulen in Thüringen sprechen. Auf Antrag der Grünen-Fraktion soll die Einführung einer institutionellen Förderung von Geburtshäusern und von hebammengeführten Praxen diskutiert werden. Die FDP will über Fachkräftemangel und Langzeitarbeitslosigkeit reden, die SPD über Initiativen Thüringens in der Pflege. Die AfD will "Verbindungen zwischen Politik und AWO" thematisieren.