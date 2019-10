CDU will Heimatministerium mit Geschäftsbereich in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Die CDU will sich im Falle einer Regierungsbeteiligung für die Schaffung eines Heimatministeriums einsetzen. Es sei naheliegend, dass dieser Bereich dann beim Innenressort angeschlossen sei, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Gruhner am Donnerstag in Erfurt. Das neue Ministerium solle dann einen Geschäftsbereich in Ostthüringen haben. CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring sagte, ihm sei wichtig, den ländlichen Raum zu stärken und "dass wir nicht alle Entscheidungen in Erfurt treffen wollen".

Mohring und Gruhner stellten ein "Arbeitsprogramm für die ersten 100 Tage" vor. Darin sind unter anderem Punkte zu den Themen Bildung, Energiepolitik oder Innere Sicherheit. "Wir erleben in diesen Tagen, Hass, Bedrohung und Einschüchterung", sagte Mohring. Daher müssten Sicherheitsbehörden so ausgestattet sein, dass sie dem entgegentreten könnten. "Wir wollen die Möglichkeiten der Video-Überwachung auf öffentlichen Plätzen und in Einrichtungen konsequent ausschöpfen", sagte Mohring.

Der 47-Jährige hatte in den vergangenen Wochen selbst mehrfach Morddrohungen erhalten - wie auch andere Thüringer Spitzenpolitiker anderer Parteien.