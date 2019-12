Erfurt (dpa/th) - Nach dem Willen von CDU und FDP sollen Thüringens Kommunen eine zusätzliche Finanzspritze in Höhe von insgesamt 168 Millionen Euro bekommen. Das Geld solle 2020 genutzt werden, um den Investitionsstau in den Städten, Gemeinden und Kreisen zu verringern, sagte CDU-Fraktionschef Mike Mohring am Mittwoch in Erfurt. Ein entsprechender Gesetzentwurf sei gemeinsam erarbeitet worden, so FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich. Er werde in der kommenden Woche in den Landtag eingebracht. Die Linke meldete angesichts ausgelasteter Baukapazitäten und hoher Preise Zweifel an, ob das Geld überhaupt sinnvoll ausgegeben werden könnte.