Erfurt (dpa/th) - Thüringen ist nach Einschätzung der CDU in den vergangenen Jahren wirtschaftlich hinter andere Bundesländer zurückgefallen. "Fünf Jahre Rot-Rot-Grün haben Thüringen Substanz gekostet", sagte der Wirtschaftspolitiker der CDU-Fraktion, Mario Voigt, am Freitag im Landtag in Erfurt. Er nannte als Beleg ein vergleichsweise niedriges Wirtschaftswachstum von knapp 6,4 Prozent innerhalb von drei Jahren. Im Bundesdurchschnitt sei die Wirtschaft in diesem Zeitraum um 7,2 Prozent gestiegen. "Thüringen hat die rote Laterne bei Unternehmensgründungen."

Voigt warf der Landesregierung vor, trotz Mehreinnahmen von fünf Milliarden Euro in den vergangenen fünf Jahren nicht ausreichend in eine moderne Infrastruktur investiert zu haben. "Thüringen ist auf Platz 14 der Bundesländer, wenn es um die Digitalisierung geht."

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und Vertreter der Koalitionsfraktionen wiesen die CDU-Kritik zurück. "Die Industrie ist stark aufgestellt", sagte Tiefensee. Thüringen gehöre zu den Bundesländern mit dem höchsten Anteil an Industriearbeitsplätzen bezogen auf die Bevölkerung und habe eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten. Für die gute Infrastruktur sprächen Großinvestition wie die des chinesischen Herstellers CATL in ein Batteriezellenwerk bei Arnstadt oder 300 Millionen Euro des Optik-Konzerns Carl Zeiss in Jena.