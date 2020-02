Berlin (dpa) - Mit Begeisterung hat die AfD auf die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen reagiert. "Thüringen hat einen Ministerpräsidenten mit einer demokratischen Mehrheit, die den Willen der Wähler abbildet", erklärte der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, am Mittwoch. In Thüringen habe sich gezeigt, dass die Strategie, die AfD auszugrenzen, nicht funktioniere.

"Wir gratulieren Thomas Kemmerich zu seiner Wahl und wünschen ihm eine glückliche Hand", sagte Gauland. Der Parteivorsitzende Tino Chrupalla gratulierte seinerseits der Thüringer AfD zu ihrem "umsichtigen politischen Verhalten". Gauland sprach von einem Erfolg für die "bürgerlichen Kräfte" in Thüringen.

In Thüringen steht Björn Höcke an der Spitze der AfD. Höcke ist Gründer des rechtsnationalen "Flügels", der vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus eingestuft wird. Politiker der AfD werben seit Monaten für das, was sie "bürgerliche Mehrheit" nennen. Vor allem die Union wehrt sich gegen diese politische Einordnung. Unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte den Rechtspopulisten abgesprochen, bürgerlich zu sein. Er erklärte im vergangenen Herbst: "Die AfD ist die neue NPD."