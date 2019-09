Erfurt (dpa/th) - Das letzte Gesetz ist beschlossen, die letzte Regierungserklärung gehalten: Thüringens Landtag traf sich am Freitag zu seiner letzten regulären Sitzung vor der Landtagswahl am 27. Oktober. Es lag so etwas wie Abschiedsstimmung über den letzten Debatten, obwohl am 1. Oktober noch eine Sondersitzung geplant ist, bei der allerdings keine Gesetze mehr beschlossen werden.

Für einige der Abgeordneten, die dem Parlament seit Anfang der 1990er Jahre angehören, war es ein Abschied für immer. Parlamentarier wie der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Fiedler, der seit Jahren seine Kommentare von der letzten Bankreihe in den Saal ruft, oder der Agrarpolitiker Egon Primas gehen in die Landespolitikerrente. Was ist in den vergangenen fünf Jahren in Landtag passiert? Eine Bestandsaufnahme:

GESETZE:

Die 91 Parlamentarier waren recht fleißig. Insgesamt 165 Gesetze haben sie - oft nach monatelanger Beratung - beschlossen. Das waren mehr als in den anderen Legislaturperioden seit 1994. Nur der erste Landtag, der kurz nach der Wiedervereinigung gewählt wurde, beschloss mehr Gesetze - insgesamt 188. Damals war Thüringen allerdings noch ein neues Bundesland und seine staatliche Struktur im Aufbau.

ORDNUNGSRUFE:

Fünf Fraktionen sind im Landtag vertreten - die Fraktionen der rot-rot-grünen Regierungskoalition Linke, SPD und Grüne und die Oppositionsfraktionen CDU und AfD. Oft ging es hoch her im Parlament, zusätzlich sorgte die AfD für aufgeregte Redegefechte. Insgesamt wurden nach Angaben der Landtagsverwaltung 130 Ordnungsrufe an Abgeordnete erteilt - weil sie andere beschimpften, beleidigten oder verbal verletzten. Im Vergleich zur Legislaturperiode von 2009 bis 2014 verdreifachte sich die Zahl der Ordnungsrufe.

Von den Abgeordneten, die derzeit noch im Landtag sind, gingen die meisten Ordnungsrufe mit 12 an die Linke-Parlamentarierin Sabine Berninger, gefolgt von AfD-Fraktionschef Björn Höcke und dem Linken-Abgeordneten Frank Kuschel mit jeweils 11.

FLEIßARBEIT:

Aufgabe des Landtags ist es, die Regierung zu kontrollieren. Und das passiert meist durch Anfragen - mündliche, kleine und große - ihre Zahl summierte sich auf rund 5000. Die Zahl lag damit etwa auf dem Niveau der vorangegangenen Legislaturperiode mit einer schwarz-roten Regierung, aber deutlich über den Werten in den Jahren davor. Sogar in der letzten Sitzung ließen es sich die Abgeordneten nicht nehmen, Fragen zu stellen. Spitzenreiter in der Kategorie mündliche Anfrage wurde der CDU-Innenpolitiker Raymond Walk mit rund 50, gefolgt vom Linke-Innenpolitiker Frank Kuschel mit rund 40. Insgesamt gab es mehr als 760 mündlicher Anfragen.

ÖFFENTLICHKEIT:

Die Landtagssitzungen können im Internet, aber auch auf der Zuschauertribüne verfolgt werden. Die Zuschauerränge sind an manchen Tagen gut gefüllt - vor allem Senioren und Schulklassen verfolgen dann die Debatten. Mitunter kommen auch Menschen, die von den Gesetzen direkt betroffen sind, die der Landtag beschließt. Insgesamt wurden laut Verwaltung rund 20 000 Besucher in fünf Jahren gezählt.

GENERATIONSWECHSEL:

Im neuen Landtag, der am 27. Oktober gewählt wird, wird es viele neue Gesichter geben. Von den Parlamentariern der ersten Stunde treten viele ab. "Es war mir eine Ehre, Abgeordneter dieses Landtages zu sein", sagte der SPD-Politiker Werner Pidde (SPD) bei seiner letzten Rede nach 24 Jahren im Parlament. "Es gibt schon etwas Wehmut nach 15 Jahren", sagte Kuschel, der ebenfalls nicht wieder kandidiert. Er sei ein Freund davon, Abgeordnetenmandate zeitlich zu begrenzen. Allein in der größten Fraktion, der der CDU, machen zehn Abgeordnete Platz für parlamentarische Neulinge. Das ist fast jeder Dritte.