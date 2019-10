Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung will mittelfristig mehr Geld in Wohnungsangebote für Studenten investieren. Ab 2021 würden dafür die allgemeinen Zuschüsse an die Studierendenwerke um zehn Prozent auf 44,5 Millionen Euro erhöht, kündigte Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Donnerstag in Düsseldorf an.

SPD und Grüne warfen der CDU/-FDP-Koalition in einer Aktuellen Stunde des Landtags vor, die Studierendenwerke nicht ausreichend zu finanzieren und die Studenten bei ihrer Wohnungssuche im Stich zu lassen. Nur für 6,5 Prozent der Studierenden in NRW gebe es einen der rund 38 000 Wohnheimplätze, stellte die SPD fest.

Pfeiffer-Poensgen räumte ein, Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen zählten zu den 20 am meisten angespannten Wohnungsmärkten in Deutschland. Ziel der Landesregierung sei es, an allen 70 Hochschulstandorten in NRW ein attraktives Wohnungsangebot bereitzustellen. Die angespannte Lage zu Beginn des Semesters sei allerdings nicht neu. Auch Abgeordnete von CDU, FDP und AfD hielten SPD und Grünen vor, das Problem in ihren jahrzehntelangen Amtszeiten selbst ausgesessen zu haben.