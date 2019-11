Düsseldorf (dpa/lnw) - Die schwarz-gelbe Landesregierung soll am heutigen Donnerstag (10.00 Uhr) auf Druck der Opposition ihre Pläne zur Bekämpfung des Lehrermangels an Grundschulen vorlegen. Die Verbesserung der Situation an den Einrichtungen und zur Entlastung des Lehrpersonals ist auf Antrag der SPD Thema in einer Aktuellen Stunde im Landtag.

Hintergrund der Debatte ist der sogenannte "Dortmunder Denkzettel", den Schulverbände der Landesregierung aus Anlass des 100-jährigen Bestehens der Grundschulen übergeben hatten. Dieser weist auf Missstände hin und fordert konkrete Maßnahmen gegen den Lehrermangel und die Überlastung der Lehrkräfte.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte bereits für das vergangene Jahr einen "Masterplan" für die Grundschulen angekündigt. Sie will ihn nun noch in diesem Jahr vorlegen.