Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Landtag debattiert am Mittwoch (10.00 Uhr) über den Haushaltsentwurf 2020. Die auf etwa viereinhalb Stunden angesetzte Aussprache hat den Charakter einer Generaldebatte, die die Opposition auf Angriffe gegen die Regierung nutzen dürfte.

Der Etatentwurf für 2020 war auf breite Kritik gestoßen. Der Landesrechnungshof monierte, dass die schwarz-gelbe Landesregierung vom selbst gesteckten Ziel des Schuldenabbaus wieder abrücke. Trotz der seit Jahren hohen Steuereinnahmen und niedriger Zinsen sei es Nordrhein-Westfalen bisher nicht gelungen, den Schuldenstand von zuletzt 144 Milliarden Euro nennenswert zu reduzieren. Die Rechnungshüter forderten von der Regierung angesichts der künftig weniger stark steigenden Steuereinnahmen mehr Ausgabendisziplin.

Von 2020 an gilt auch in NRW die Schuldenbremse. Es werde eine "schwarze Null" angepeilt, hatte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) bei der Etatvorlage im Juli gesagt. Und es bleibe dabei, dass in der gesamten Legislaturperiode keine neuen Schulden gemacht würden.

Die Opposition kritisierte die Schaffung von insgesamt 73 zusätzlichen Stellen im Ministerialapparat und der Staatskanzlei. Damit seien seit Regierungsantritt von CDU und FDP 2017 insgesamt 525 neue Stellen in den Häusern geschaffen worden.

Laut Regierungsentwurf sollen die Steuereinnahmen 2020 zwar um 3,7 Milliarden auf 65,2 Milliarden Euro steigen. Allerdings sprudeln sie laut jüngster Steuerschätzung nicht mehr so üppig wie erwartet, und auch die Bundeszuweisungen sinken. Insgesamt stehen 2020 laut Lienenkämper damit 841 Millionen Euro weniger als geplant zur Verfügung.

Auf der Tagesordnung des Landtags steht auch eine Debatte über die umstrittene Räumung des Hambacher Forstes. Die SPD fordert in einem Eilantrag die Regierung auf, in den kommenden zwei Wochen einen vollständigen Einblick in alle Akten der beteiligten Ministerien und der Staatskanzlei zu gewähren. Nach einer ersten Einsicht hatte die Opposition die Unvollständigkeit der Dokumente und Schwärzungen angeprangert.