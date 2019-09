Artikel per E-Mail versenden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Landtag debattiert heute in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der SPD über die Ruhrkonferenz. Für die Opposition ist das Forum "kein großer Wurf". Sie bezieht sich auf eine Bewertung der Industrie- und Handelskammern im Ruhrgebiet, wonach die Ruhrkonferenz im Vergleich zur Diskussion um die Zukunftsperspektiven des rheinischen Braunkohlereviers hinter den Erwartungen zurückbleibe.

Die Ruhrkonferenz soll neue Impulse für das Ruhrgebiet nach dem Ende des Kohlebergbaus geben. In 20 Themenforen der Ruhrkonferenz wurden bislang insgesamt 75 Projekte erarbeitet. In den kommenden Wochen können sich Kommunen, Verbände und Bürger bei mehreren Veranstaltungen zu den Vorschlägen äußern. Ende Oktober will das Landeskabinett entscheiden, welche Projekte tatsächlich ab 2020 umgesetzt werden.