Dresden (dpa/sn) - Bei den großen sächsischen Parteien deutet sich eine Mehrheit für ein längeres gemeinsames Lernen in der Schule an. Bei einem Forum zur Landtagswahl sprachen sich am Mittwochabend in Dresden die Spitzenkandidaten von Linken, SPD, Grünen und der AfD für eine Gemeinschaftsschule aus. Lediglich der sächsische CDU- und Regierungschef Michael Kretschmer lehnte das komplett ab. Der FDP-Landesvorsitzende Holger Zastrow äußerte zwar Sympathien für ein längeres gemeinsames Lernen, warnte allerdings davor, das bestehende System mit Grundschule, Oberschule und Gymnasium zu kippen.