Dresden (dpa/sn) - Von Schwarz-Rot zu einem Dreierbündnis aus CDU, Grünen und SPD: Mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages ist an diesem Freitag die Kenia-Koalition für Sachsen perfekt. Es ist nach Sachsen-Anhalt und Brandenburg zugleich das dritte Bündnis dieser Art in Deutschland.

Im Landtag geht es danach Schlag auf Schlag. Am Vormittag stellt sich Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) zur Wiederwahl - in geheimer Abstimmung. Union und SPD rechnen damit, dass dies schon im ersten Wahlgang gelingt. Dafür braucht Kretschmer 60 der 119 Stimmen. Das Kenia-Bündnis hat zusammen 67 Stimmen. Sollte diese Mehrheit nicht zustande kommen, reicht in einem weiteren Wahlgang die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Anschluss steht die Vereidigung an.

Am frühen Nachmittag will Kretschmer in der Staatskanzlei sein neues Kabinett vorstellen. Danach werden die Minister im Landtag vereidigt. AfD und Linke stellten am Donnerstag klar, dass sie Kretschmer nicht wählen werden.

Zuletzt war in Medien wiederholt über einzelne Personalien für die Ressorts spekuliert worden. Kretschmer hatte auf dem CDU-Parteitag bereits zwei davon benannt. Die bisherige Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) soll Staatsministerin für Kultur und Tourismus werden und Agrar- und Umweltminister Thomas Schmidt das neue Ministerium für Strukturentwicklung, ländlicher Raum und Bau übernehmen.

Auch Innenminister Roland Wöller und Kultusminister Christian Piwarz gelten für die CDU als gesetzt. Am Donnerstag wurde kolportiert, dass Justizminister Sebastian Gemkow Wissenschaftsminister wird sowie Dresdens Bildungsdezernent Hartmut Vorjohann neuer Finanzminister. Bestätigungen dafür gab es nicht.

Die SPD schickt ihr bewährtes Personal ins Rennen. Parteichef Martin Dulig soll Wirtschaftsminister bleiben, Integrationsministerin Petra Köpping fortan das Sozialministerium führen. Die Grünen nominierten Katja Meier als Ministerin für Justiz, Demokratie, Europa und Gleichstellung und Wolfram Günther als Minister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.