Dresden (dpa/sn) - Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) hat sich in einer emotionalen Debatte im Landtag deutlich von ihrer Vergangenheit in einer Punkband distanziert. "Zum bescheidenen Werk dieser noch bescheideneren Punkband gehörte auch ein Lied, dessen Text absolut inakzeptabel ist", erklärte Meier am Mittwoch. "Für mich ist Gewalt und auch der Aufruf zu Gewalt durch nichts zu rechtfertigen." Sie warf der AfD, die den Antrag zur Debatte in der Aktuellen Stunde eingebracht hatte, "niederträchtige Angriffe" vor. Nach Ansicht der AfD hatte es Meier versäumt, sich rechtzeitig zu distanzieren.