Dresden (dpa/sn) - Die Linke-Politikerin Juliane Nagel hat erneut das Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Leipzig (Wahlkreis 28) gewonnen. Sie lag mit 27,4 Prozent der Stimmen vor Paula Piechotta von den Grünen (18,9 Prozent). Nagel hatte bei der Landtagswahl 2014 das einzige Direktmandat für ihre Partei gewonnen und zog in den Landtag ein. Bei den Zweitstimmen setzte sich in dem Wahlkreis die CDU mit 22,9 Prozent durch, die Grünen holten 21,5 Prozent der Stimmen und lagen damit vor der Linke (20 Prozent).