Höhere Wahlbeteiligung in Sachsen bis zum Nachmittag

Dresden (dpa/sn) - Bei der Landtagswahl in Sachsen haben bis zum Sonntagnachmittag mehr als ein Drittel aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, lag die Wahlbeteiligung um 14.00 Uhr bei 35,1 Prozent. Zum gleichen Zeitpunkt vor fünf Jahren hatten lediglich 23,1 Prozent der Sachsen gewählt. Am Ende lag die Wahlbeteiligung bei 49,1 Prozent.

Um 12.00 Uhr hatten 26,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Noch bis 18.00 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Rund 3,3 Millionen Männer und Frauen sind aufgerufen, ein neues Landesparlament zu wählen.