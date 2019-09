Leipzig/Dresden (dpa/sn) - Das schlechte Abschneiden der Linken bei der Landtagswahl in Sachsen sorgt für Unruhe in den eigenen Reihen. Der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann und der Leipziger Linke Adam Bednarsky sehen nach dem Absturz von 18,9 auf nun 10,4 Prozent der Stimmen Handlungsbedarf auf Landesebene. "Es muss alles auf den Prüfstand", sagte Bednarsky am Mittwoch auf Anfrage. Pellmann erklärte, es müssten nach einer Analyse auch inhaltliche und personelle Neuentscheidungen getroffen werden. Der linke Flügel fordert zudem in einem Schreiben eine Erneuerung der Partei - erhebt Vorwürfe gegen die Parteispitze. Landesvorsitzende Antje Feiks mahnt dagegen zur Besonnenheit: "Erst der Inhalt, dann Personalfragen."

Zuvor hatten "Leipziger Volkszeitung" und "Sächsische Zeitung" über das Schreiben berichtet. Unter dem Motto "Die Erneuerung der Partei ist unumgänglich - Zeit zum Handeln" werfen mehr als ein Dutzend Unterzeichner dem Spitzenpersonal "gravierende Fehler" im Wahlkampf vor und fordern Konsequenzen. Linke-Politikerin Juliane Nagel, die erneut das Direktmandat in ihrem Leipziger Wahlkreis holte, rief über Twitter gemeinsam mit Franz Sodann und Marco Böhme zu "Fortschritt und Zusammenhalt statt Rücktritt und Spaltung" auf.

Linke-Landesgeschäftsführer Thomas Dudzak hatte noch Anfang der Woche betont, dass die Linken ihr schlechtes Abschneiden nüchtern analysieren wollen. "Natürlich wünschen die einen oder anderen, dass wir uns fetzen werden, das werden wir natürlich nicht tun."

Die Linke will am 12. und 13. September zu einer Klausur zusammenkommen. Nach dpa-Informationen will Fraktionsvorsitzender und Landtags-Spitzenkandidat Rico Gebhardt danach seine Entscheidung über eine Kandidatur treffen. Am 17. September will die Fraktion ihren neuen Vorstand bestimmen. Bei der Klausur soll es auch um die künftige inhaltliche und strategische Ausrichtung gehen. "Die Enttäuschung ist groß, aber die Bereitschaft, alles zu tun, um dieses katastrophale Ergebnis zu überwinden, war deutlich zu spüren", sagte Fraktionsvorsitzender Gebhardt nach einer ersten Beratung der neu gewählten Abgeordneten.

Vom 15. bis zum 17. November kommen die Genossen zu einem Landesparteitag zusammen. Im Mittelpunkt steht das Abschneiden bei der Landtagswahl, zudem wird regulär ein neuer Vorstand gewählt. Bereits im Vorfeld gebe es eine Analyse und einen "offenen Debattenprozess", sagte Landesvorsitzende Feiks der dpa: "Wenn ich der Überzeugung wäre, dies und die Vorbereitung des Landesparteitages würde besser gelingen, wenn ich oder der Vorstand zweieinhalb Monate vorher zurücktreten, hätte ich dieses Angebot unterbreitet." Feiks weiter: "Erst die Analyse, dann die Entscheidung. Erst der Inhalt, dann Personalfragen."

In Sachsen hatten die Linken seit 1990 noch nie Gelegenheit zum Mitregieren. Sollte eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen Realität werden, würden die Linken als langjähriger Oppositionsführer gar zur kleinsten Oppositionspartei schrumpfen. Im neuen Landtag stellt sie nur noch 14 Abgeordnete, die AfD kommt auf 38.

Künftig sitzen insgesamt 119 Abgeordnete im 7. sächsischen Landtag - die meisten stellt die CDU als stärkste Kraft mit 45 Sitzen. Bürger können ab sofort die neu gewählten Parlamentsmitglieder auf der Plattform Abgeordnetenwatch befragen. Die Fragen und Antworten bleiben in dem Portal öffentlich gespeichert. Sie sollen als "digitales Wählergedächtnis" dienen, hieß es. Zudem speichert Abgeordnetenwatch auch, wie sich die Abgeordneten bei namentlichen Abstimmungen entschieden haben.