Dresden (dpa/sn) - Nach der Landtagswahl in Sachsen haben die beiden Bischöfe in Dresden zum Respekt unterschiedlicher politischer Überzeugungen und zur Achtung des Wählerwillens aufgefordert. "Fairness und Toleranz sind Tugenden, die unsere Gesellschaft - auch jetzt - braucht", teilten am Montag der evangelische Landesbischof Carsten Rentzing und Heinrich Timmerevers, das Oberhaupt des Bistums Dresden-Meißen, in einer Erklärung zum Ausgang der Wahl mit. Sie riefen zudem die gewählten Abgeordneten des neuen Landtages auf, gemeinsam zum Wohle der Menschen zu handeln. "Dazu gehören Sacharbeit, politischer Diskurs, das Gespräch miteinander und die stete Bereitschaft, aufeinander zuzugehen." Alle Anstrengungen müssten einem wachsenden gesellschaftlichen Zusammenhalt dienen.

"Zugleich möchten wir alle in Sachsen ermutigen, in den kommenden Monaten die hohe Bereitschaft für ein gelingendes Miteinander fortzusetzen", sagten sie. "Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten und bringen Sie sich ein." Demokratie brauche Menschen, die sie aus Überzeugung und mit großer Lebendigkeit gestalten, "unter der Prämisse, das Beste für die Menschen in unserem Land und darüber hinaus zu wollen".