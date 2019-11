Dresden (dpa/sn) - Die AfD im Sächsischen Landtag wünscht sich eine überparteiliche Diskussion zur Lösung der Probleme auf dem Lande. Es sei das Beste, wenn man das frei von Parteipolitik mache, begründete Fraktionschef Jörg Urban am Mittwoch den Antrag der AfD auf Einsetzung einer Enquete-Kommission zum ländlichen Raum. Die AfD sieht wie andere Parteien dringenden Handlungsbedarf, um Probleme wie schlechte Verkehrsanbindung, Versorgung mit Ärzten oder den Mangel an schnellen Internetverbindungen zu beheben. Der Landtag will an diesem Freitag über die Kommission befinden. Nach Angaben der AfD soll sie aus 20 Parlamentariern und 5 Sachverständigen bestehen.