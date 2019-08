Döbeln (dpa) - In Döbeln haben am Donnerstag einige Hundert Menschen gegen einen Wahlkampfauftritt des Thüringer AfD-Politikers Björn Höcke protestiert. Der Gründer des rechtsnationalen "Flügels" in der AfD wollte am Abend zur Unterstützung der Landtagskandidaten Lars Kuppi und Christian Wesemann in die mittelsächsische Stadt kommen.