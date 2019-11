Erfurt (dpa/th) - Als eine "Art Notlösung" bezeichnete der Jenaer Verfassungsrechtler Michael Brenner nach der Landtagswahl einen Ministerpräsidenten, der nur geschäftsführend im Amt ist. Wenn am Dienstag der neue Thüringer Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammenkommt, enden die Ämter der Minister und des Ministerpräsidenten der alten Regierung von Linke, SPD und Grünen. Die "Notlösung" greift.

Laut Thüringer Verfassung muss der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) die Geschäfte der Regierung weiterführen bis ein Nachfolger gewählt oder er selbst wiedergewählt ist. Doch bis dahin könnten noch Monate vergehen. Denn nach der Landtagswahl in Thüringen sind keine politisch machbaren Mehrheiten in Sicht. Vieles deutet darauf hin, dass Thüringen auf eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung zusteuert - unter der Führung vom Ramelow.

In der Praxis sei es üblich, dass sich eine Interimsregierung nur auf die Wahrnehmung laufender Geschäfte konzentriert, heißt es vom wissenschaftlichen Dienst des Landtages. Allerdings werde in der juristischen Literatur überwiegend die Auffassung vertreten, dass eine solche Regierung über alle Rechten und Pflichten einer regulären Landesregierung verfügt. Ausnahme: Ramelow darf sein Kabinett nicht umbilden und Minister austauschen, es ist gewissermaßen "versteinert". Gesetze dürfte eine geschäftsführende Landesregierung aber durchaus in den Landtag einbringen.

Dort aber hat sie keine Mehrheit. Vier Stimmen würden einem rot-rot-grünen Bündnis fehlen. Eine Regierung, die auf Stimmen aus der Opposition angewiesen ist, um Gesetze auf den Weg zu bringen - nach Ansicht des Leipziger Politologen Hendrik Träger würde dadurch das Parlament gestärkt. Statt der Fraktionsdisziplin rücke bei einer Minderheitsregierung das Abstimmverhalten der einzelnen Abgeordneten stärker in den Fokus.

Darauf scheint derzeit die CDU zu bauen. "Das Parlament ist arbeitsfähig und wir müssen die Monate bis zur MP-Wahl (Ministerpräsidentenwahl) nicht warten, um inhaltlich zu arbeiten im Thüringer Landtag", sagte CDU-Fraktionschef Mike Mohring. Er betonte, dass der Aushandlungsort für Inhaltliches künftig nicht mehr der Koalitionsausschuss sein werde, sondern das Parlament.

90 Parlamentarier aus sechs Fraktionen nehmen am Dienstag im Plenum Platz. Damit erreiche der Landtag auch baulich so langsam seine Grenzen, sagte ein Sprecher. "Das Plenum ist nicht beliebig erweiterbar. Aber es ist geglückt, alle sechs Fraktionen unterzubringen." In der letzten Wahlperiode hatte es noch fünf Fraktionen gegeben. Diesmal schaffte die FDP nach einer Zitterpartie den Wiedereinzug.

Die erste Aufgabe der Abgeordneten wird es sein, einen neuen Landtagspräsidenten zu wählen. Als stärkste Fraktion darf Die Linke einen Kandidaten vorschlagen - und entschied sich für Birgit Keller (Linke). Die bisherige Agrarministerin war einst Mitglied in der SED. Sie braucht eine einfache Mehrheit, um gewählt zu werden. Die FDP hat bereits angekündigt, sich enthalten zu wollen. Unklar ist unter anderem noch, wie sich die CDU und die AfD positionieren wollen.

Auch die Stellvertreter des Landtagspräsidenten sollen am Dienstag gewählt werden. Erstmals sind es fünf statt der bisher üblichen zwei. Damit soll künftig jede Fraktion einen Posten im Präsidium des Landtages bekommen - auch die AfD. Doch deren Vorschlag, Tosca Kniese, gilt als Wackelkandidatin.