Berlin (dpa) - Die Spitze der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung sieht in der Wahl von Thomas Kemmerich zum Regierungschef in Thüringen einen schweren Schaden für die Liberalen. "Thomas Kemmerich hätte die Wahl als Kandidat der Mitte ablehnen müssen", erklärten der Vorstandsvorsitzende Prof. Karl-Heinz Paqué, Vizevorsitzende Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sowie der Ehrenvorsitzende und frühere FDP-Bundesvorsitzende Dr. Wolfgang Gerhardt am Donnerstag.

"Liberale dürfen nicht durch Unterstützung der AfD in hohe Ämter gewählt werden. Insofern war die Kandidatur von Thomas Kemmerich in dieser politisch verfahrenen Situation ein Fehler, da nach Lage der Dinge eine Mehrheit für ihn nur mit Stimmen der AfD zustande kommen konnte", hieß es in der Erklärung. Seine Wahl biete keinen Weg zu einer tragfähigen Regierungsbildung. "All dies hat nach unserer gemeinsamen Überzeugung der FDP und der gesamten liberalen Familie schweren Schaden zugefügt", erklärten die Stiftungsspitze.

FDP-Politiker Kemmerich war am Mittwoch im Thüringer Landtag überraschend mit den Stimmen von Liberalen, CDU und AfD zum Regierungschef gewählt worden. Die Thüringer CDU gerät nach der Abstimmung massiv unter Druck. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer drohte den Parteifreunden in Erfurt mit Konsequenzen, falls sie mit Kemmerich zusammenarbeiten sollten.