Arnstadt (dpa/th) - Thüringens Landesparteichef Björn Höcke hat ein Abschiebegefängnis für den Freistaat gefordert. Die AfD wolle eine Abschiebe-Initiative 2020 starten, sagte Höcke am Sonntag vor der geplanten Verabschiedung des Wahlprogramms der Thüringer AfD bei einem Landesparteitag in Arnstadt. "Wir wollen endlich ein Abschiebegefängnis in Thüringen. Wir wollen Abschiebeflüge vom Erfurter Flughafen", sagte Höcke unter großem Applaus vor rund 230 AfD-Mitgliedern. "In Thüringen gibt es keine Willkommenskultur für illegale Einwanderer, sondern nur eine Verabschiedungskultur", sagte Höcke in seiner Rede.