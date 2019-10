Anrode (dpa/th) - Eine Woche vor der Landtagswahl in Thüringen hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer Parteianhängern im Wahlkampf Mut zugesprochen. "Dieses Land ist zu schade, als dass es weiter schlecht regiert werden sollte. Dieses Land muss wieder gut regiert werden", rief Kramp-Karrenbauer Bürgern und CDU-Mitgliedern am Sonntag im thüringischen Anrode (Unstrut-Hainich-Kreis) zu. Wahlen, so Kramp-Karrenbauer, würden heutzutage immer später entschieden. "Wir werden alle in dieser Woche noch einmal richtig Vollgas geben, damit das am Sonntag klappt."

Die Parteichefin kam in das Eichsfeld im Nordwesten Thüringens, um dort einen Direktkandidaten der CDU zu unterstützen. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. In jüngsten Umfragen konnte die CDU zulegen und landete bei 24 bis 26 Prozent. Allerdings liegt sie damit weiter hinter der Linken, die mit Bodo Ramelow derzeit den Ministerpräsidenten in Thüringen stellt.