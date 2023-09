Die "Landshut" in einem Hangar des Dornier Museums auf dem Bodensee-Airport.

Um die "Landshut" wird seit Jahren gestritten. Was soll mit dem Symbol des Terrorjahres 1977 geschehen? Geiseln von damals kritisieren die Pläne - und bitten den Bundestag um Unterstützung.

Von Georg Ismar, Berlin

Gabriele von Lutzau erinnert sich noch genau an diesen Moment in Aden im Oktober 1977. Als die von palästinensischen Terroristen entführte Lufthansa-Maschine Landshut neben der Piste landen muss und Steine und Staub in die Triebwerke hineinwirbeln. Die Stewardess fragt Kapitän Jürgen Schumann nach der Lage. Seine Antwort: "Alles im roten Bereich."