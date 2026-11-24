Vergangenes Jahr sind mehr Menschen durch Landminen getötet oder verwundet worden als in jedem anderen Jahr seit 2020. Das berichtet die Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL) in ihrem Report 2026 . Die Zahl stieg um zehn Prozent auf mindestens 6929.

Demnach sind etwa vier von fünf Opfern Zivilisten und die Hälfte von ihnen Minderjährige. Nicht alle Todesfälle und Verletzungen durch Landminen werden als solche registriert und gemeldet. Die wahre Zahl dürfte höher liegen, räumen die Experten ein.

Landminen explodieren bei Berührung und töten oder reißen Menschen Gliedmaßen ab. Unzählige bleiben auch nach dem Ende von Konflikten noch für Jahrzehnte als scharfe Munition im Boden liegen. Deshalb sind so viele Opfer Zivilisten.

Die Kampagne kritisiert die Ukraine, die zu den 162 Vertragsstaaten des Landminenverbotsvertrags gehört. Er verbietet Einsatz, Lagerung, Herstellung und Weitergabe von Antipersonenminen. Die Ukraine habe gegen die Auflage verstoßen, keine Minen zu produzieren.

Die Ukraine sieht sich gezwungen, Minen gegen den Vormarsch russischer Truppen zu verlegen und hatte beantragt, ihre Mitgliedschaft zu pausieren. Das wurde aber von den anderen Vertragsstaaten abgelehnt.

Fünf Länder scheiden aus Landminenverbotsvertrag

Besonders in Myanmar in Südostasien, wo eine Militärregierung gegen Aufständische kämpft, wurden massiv Landminen eingesetzt, wie es in dem Bericht heißt. In Syrien habe es mehr Opfer gegeben, weil viele während des Bürgerkriegs Vertriebene zurückgekehrt sind und Land, das teils vermint ist, neu bestellen. Beide Länder gehören nicht zu den Vertragsstaaten. Auch andere Staaten, die den Vertrag nicht unterschrieben haben, hätten die geächteten Waffen eingesetzt, darunter Iran, Nordkorea und Russland.

Erstmals seit Inkrafttreten des Vertrages sind im vergangenen Jahr fünf Länder ausgeschieden: Estland, Lettland, Litauen, Finnland und Polen. Sie begründeten dies mit der Bedrohungslage durch Russland. Polen und Finnland hätten bereits eine Produktion in großem Stil angekündigt. Drei Staaten traten dem Vertrag bei: Libanon, die Marschallinseln und Tonga. Auch Deutschland ist Vertragsstaat.