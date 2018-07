27. Juli 2018, 18:53 Uhr Landespolitik Wenn der Heimatort zum "gefährlichen Ort" wird

Sachsens Innenministerium hat kürzlich eine Liste mit 61 "gefährlichen Orten" vorgelegt und damit Empörung ausgelöst.

Die Grünen mutmaßen, dass diese Liste lediglich ein Mittel sei, um verdeckte Kontrollbereiche zu installieren.

Auch die Bewohner und Handeltreibenden an den "gefährlichen Orten" finden das alles weniger lustig und befürchten Umsatzeinbußen.

Von Ulrike Nimz , Leipzig

Thomas Zöbisch ist 68 Jahre alt, er trägt eine Brille mit breitem Rahmen, sein Haar ist an den Schläfen grau. Früher saß er für die CDU im Stadtrat von Aue. Seit 30 Jahren leitet er in der Kleinstadt im Erzgebirge eine Kranservice-Firma. Thomas Zöbisch klingt am Telefon nicht sonderlich bedrohlich. Und doch taucht seine Geschäftsadresse auf einer Liste des sächsischen Innenministeriums auf, zusammen mit 60 anderen "gefährlichen Orten". Dem sächsischen Polizeigesetz zufolge sind das Straßen und Plätze, an denen sich "erfahrungsgemäß Straftäter verbergen, Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben, sich ohne erforderliche Aufenthaltserlaubnis treffen oder der Prostitution nachgehen."

Thomas Zöbisch ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass sein Familienbetrieb in einer Reihe mit Spielhallen, Bordellen oder Asylunterkünften genannt werden könnte. Er hat sich an die Lokalpresse gewandt, um aufzuklären: Gefährlich sei ausschließlich der kleine Park auf der anderen Straßenseite, "der Drogenumschlagplatz", wie Zöbisch sagt. Zwar wird die Grünfläche auch auf der Liste geführt, aber das besänftigt den Diplomingenieur nicht. Oft habe er in der Vergangenheit die Polizei rufen müssen, weil Ausländer dort den Einheimischen Tütchen zugesteckt hätten. "Der Bürgermeister hat die Büsche zurückschneiden lassen, um denen den Sichtschutz zu nehmen, ab und zu wurde kontrolliert. Sonst ist nicht viel passiert", sagt Zöbisch. Er sorgt sich um den Ruf seiner Firma. Schon jetzt begrüße ihn seine Herzsportgruppe mit Sprüchen wie: "Da kommt ja unser Drogendealer."

Nicht nur im Erzgebirge wird nun über Sachsens vermeintliche Kriminalitätsschwerpunkte diskutiert, zu denen auch Touristenziele wie das Umfeld des Leipziger Hauptbahnhofs oder die historische Altstadt von Görlitz zählen. Grund für die Aufregung ist eine Anfrage der Grünen im sächsischen Landtag. Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion, hatte das Innenministerium wiederholt um eine Auflistung "gefährlicher" oder "verrufener" Orte gebeten, wie es im Polizeijargon heißt. Bei einer gleichlautenden Anfrage im Dezember 2017 waren nur Straßen und Plätze in Chemnitz, Dresden, Freiberg und Leipzig angegeben worden. Die Antwort vom Juli hingegen listet auch Orte in kleineren Städten auf, in Aue, Annaberg-Buchholz, Rochlitz oder Oelsnitz. Was Lippmann als Bestätigung dafür sieht, dass eine Einstufung durch die Beamten vor Ort "vollkommen willkürlich" erfolge und vorrangig dem Zweck diene, verdeckte Kontrollbereiche zu installieren. Denn ist eine Straße oder ein Platz erst einmal als "gefährlich" eingestuft, können dort anlasslos Identitätsfeststellungen erfolgen. "Das ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Bürgerrechte", so Lippmann.

Bis auf das kleine Wort "erfahrungsgemäß" führt das sächsische Polizeigesetz nicht aus, wie die Einstufung nach Paragraf 19 Abs. 1 Nr. 2 begründet werden muss. Auf Nachfrage nennt die Polizeidirektion Leipzig die Häufigkeit der Straftaten und hohe Steigerungsraten in kurzer Zeit als Kriterien. Im Mittelpunkt stünden schwerere Delikte wie Raub, Betäubungsmittelhandel oder Verstöße gegen das Waffenrecht. Hinzu kämen ordnungsrechtliche Aspekte wie aggressives Betteln. Die Polizeidirektion Dresden bezeichnet die Einordnung als "Ergebnis der Gesamtschau des Ortes", bei der es sich um eine "Momentaufnahme" handle. Die Polizeidirektion Chemnitz betont, dass die Einstufung als "gefährlicher Ort" mindestens alle sechs Monate überprüft werde. Details, warum Adressen wie die vom Kranservice Zöbisch oder der Platz vor dem Weltladen-Café "Fairkauf" in Freiberg auf der Liste landeten, werde man aus "ermittlungstaktischen als auch einsatztaktischen" Gründen nicht nennen.

Im sächsischen Innenministerium zeigt man sich betrübt ob der "Stigmatisierung", die durch die Anfrage der Grünen ausgelöst worden sei. Sprecher Jan Meinel, einst selbst im aktiven Polizeidienst, betont, dass die Begriffe "gefährlich" und "verrufen" zwar gebräuchlich seien, jedoch nicht im Polizeigesetz stünden. Sie seien hauptsächlich ein Service für Kollegen auf Streife und ließen keine Schlüsse auf dauerhafte Gefahren zu. Jeder Beamte, der vermehrt Straftaten wahrnehme, könne auf dieser Grundlage auch präventiv tätig werden. Das sei keine Gängelei; die Polizei könne schlicht "nicht immer warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist". Im geplanten neuen Polizeigesetz wolle man aber nachschärfen, räumt Meinel ein: Das Wort "erfahrungsgemäß" soll um die Formulierung "aufgrund von Tatsachen" ergänzt werden.