28. August 2018, 18:51 Uhr Landespolitik Ministerin stürzt über Pharmaskandal

Diana Golze zieht in Brandenburg politische Konsequenzen. Die Linke muss nun gleich mehrere Personalien klären.

Von Jens Schneider , Berlin

Die brandenburgische Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) ist wegen des Skandals um den Handel mit gestohlenen Krebsmedikamenten zurückgetreten. An diesem Dienstag zog Golze die Konsequenzen aus dem Bericht einer Expertenkommission zu der Affäre. Die Kommission stellt darin im Zusammenhang mit dem Skandal strukturelle und organisatorische Mängel im Ministerium fest.

Golze sagte am Dienstag, dass für diese Mängel "letzten Endes die Ministerin die politische Verantwortung zu tragen hat". Wegen der Versäumnisse des Ministeriums in der Affäre hatten Teile der Opposition im Brandenburger Landtag bereits seit Längerem die Demission der Ministerin gefordert. In der Affäre geht es um den Handel mit in Griechenland gestohlenen und eventuell unwirksamen Krebsmedikamenten durch eine Brandenburger Firma.

Die Arznei war an Apotheken in mehreren Bundesländern geliefert worden. Unklar ist, ob die Medikamente unwirksam waren. Laut dem Untersuchungsbericht der Expertenkommission hätten die Behörden bereits im Februar 2017 eingreifen müssen. Schon damals habe es den Verdacht gegeben, dass das Unternehmen unzulässige Arzneimittel vertreibe. Die Ministerin hatte nach Bekanntwerden der Affäre erklärt, sie sei über den Verdacht nicht informiert worden, und versprach Aufklärung. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte, der Rücktritt sei "notwendig". In Brandenburg regieren SPD und Linke seit 2009. Nach Golzes Rücktritt muss die Linke mehrere wichtige Personalfragen klären - vergangene Woche trat auch Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) zurück. Golzes Ministerposten muss neu besetzt werden. Zudem ist die 43-Jährige eine von zwei Vorsitzenden der Landespartei. Sie hat das Amt erst im Frühjahr übernommen und galt als designierte Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2019. Ob sie ihr Parteiamt behält, blieb zunächst offen.