27. Mai 2019, 18:44 Uhr Landespolitik Das Bremer Endspiel

Erstmals in 73 Jahren haben die Sozialdemokraten im Stadtstaat gegen die CDU verloren. Wie geht es nun weiter? Welche Parteien finden zueinander? Und was wird aus SPD-Bürgermeister Carsten Sieling?

Von Peter Burghardt , Bremen

Ähnlich wie die SPD gehören auch sie schon fast zum Inventar des Bremer Rathauses – die Bremer Stadtmusikanten von Bildhauer Gerhard Marcks. (Foto: Martin Meissner/AP)

Das Lokal namens "Ständige Vertretung" in der Bremer Altstadt ist ein kurioser Platz für die Bremer SPD, um die erste Niederlage ihrer Geschichte zu begehen. An den Wänden hängen da unter anderem Schwarz-Weiß-Fotos aus den besseren Zeiten der Partei hier und dort, mit Willy Brandt drauf, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, Henning Scherf. Ein Trikot des früheren Werder-Mittelfeldkünstlers Diego gehört auch zum Raumschmuck sowie ein Poster mit Aufdruck "Links, links, links!", das nun geradezu programmatisch aussieht. Dann kommt zu vorgerückter Stunde der schon etwas erblasste Carsten Sieling, der Bürgermeister, mit dem die SPD an der Weser gerade erstmals in 73 Jahren gegen die CDU verloren hat.

Das ist einerseits ein historisches Ereignis, und es besteht die Gefahr, dass die Sozialdemokraten nun ihre ständige Vertretung gegenüber im Bremer Rathaus verlieren. Nach mehr als sieben Jahrzehnten. Tags darauf stehen das Rathaus, der Roland und auch die Bremer Stadtmusikanten zwar noch, auch die Weser fließt wie gehabt. Aber klar, das Debakel der an diesem Marktplatz praktisch seit Ewigkeiten regierenden SPD wird den Stadtstaat Bremen und Bremerhaven verändern. Nur wie?

Eigentlich wolle er erst mal ein Bier trinken, ein Kölsch, sagt Sieling. Aber er erzählt dem Publikum doch gleich, dass die Zahlen zwar "außerordentlich unbefriedigend" seien, "das ist enttäuschend", aber dass "viele Regierungskonstellationen" möglich seien: "Ich laufe vor keiner Verantwortung weg, liebe Genossen, wir wollen gestalten." Die Genossen klatschen, der Boden klebt um diese Zeit bereits ein wenig.

Hat er nun das erste Zugriffsrecht? "Ja, so sehen wir das", sagt Meyer-Heder

Andererseits ist dieser Wahlausgang mit den für die SPD so unbefriedigenden, um nicht zu sagen gruseligen Zahlen halt doch recht knapp. Laut neuer Hochrechnungen 26,3 Prozent CDU, 25,3 Prozent SPD, 17,5 Prozent Grüne, 10,8 Prozent Linke, 6 Prozent FDP, 6,3 Prozent AfD. Das Endergebnis steht erst am Mittwoch fest, Bremen lässt sich auch bei der Auszählung Zeit. Da sind zwar nicht viele Regierungskonstellationen möglich, weil die SPD eine große Koalition mit der CDU ja ausschließt und eine Ampel kein Thema ist - aber da wären halt jene zwei Varianten, von denen schon länger die Rede ist: Rot-Rot-Grün versus Jamaika. Das Bremer Endspiel.

Der Wahlsieger Carsten Meyer-Heder will Jamaika, er steht am Abend mit einem Glas Weißwein bei der Wahlparty der CDU ein paar Häuser weiter. Hat er nun das erste Zugriffsrecht? "Ja, so sehen wir das", antwortet er. "Wir haben einen klaren Regierungsauftrag. Und die SPD hat einen klaren Auftrag, nicht mehr zu regieren." In seiner erst gut einjährigen Mitgliedschaft bei der Union hat es dieser kahlköpfige IT-Unternehmer, 58 Jahre, also tatsächlich geschafft, die rote Hochburg zu schleifen, wenn auch ohne glorreiches Ergebnis. Vom Hippie über den Selfmademan zum SPD-Bezwinger. Körpergrößenmäßig ist er eine Art Henning Scherf der CDU. Nur: Reicht das, um Bremer Bürgermeister und Senatspräsident zu werden?

Die Sondierungen beginnen sogleich. Es geht um Soziales, Umwelt, Verkehr, Erziehung. Und darum, "dass die Menschen sich mögen", sagt Meyer-Heder. "Mit den Grünen kriegen wir das hin", mit der Grünen-Spitzenfrau Maike Schaefer habe er sich gut über die Verkehrspolitik unterhalten." Das glauben auch die Grünen, die sich allerdings nicht sicher sind, ob sie es auch mit der Bremer FDP hinkriegen, deren Chefin mag dicke Autos. Oder mit den Linken, die Bremens Schuldenbremse lösen wollen. Die Reaktionen ihrer Basis lassen vermuten, dass das erste Mitte-links-Bündnis in einem westlichen Bundesland bei zahlreichen Bremer Grünen deutlich besser ankäme als Jamaika. Die Parteiführung in Berlin mische sich nicht ein, versichert Maike Schaefer. Aber die habe schon wegen der Verhältnisse im Bundesrat Interesse, "dass wir weiterregieren". Mit CDU und FDP. Oder mit SPD und Linken, letzteres Trio hätte eine üppigere Mehrheit.

Kann SPD-Bürgermeister Sieling weitermachen, obwohl er noch schlechter abgeschnitten hat als SPD-Vorgänger Jens Böhrnsen? Der trat 2015 nach einem verlustreichen Sieg zurück, Nachfolger Sieling scheint hartnäckiger zu sein. Er findet die Schuld beim Bundestrend, in Europa und darin, dass Bremen aus "richtig schweren Zeiten" komme. Der Sparzwang habe den Bremern einiges zugemutet. Wobei die Grüne Schaefer darauf hinweist, dass die Bremer Finanzpolitik zuletzt unter der Leitung der Grünen gestanden habe, ohne dass die Grünen dafür bestraft worden wären. Sie vermisst Selbstkritik bei der SPD. Der Frust vieler Wähler über Arbeitslosigkeit, Armut oder Bildungsmisere ist offensichtlich. Auch wenn es zuletzt leicht aufwärts ging und Bremen für viele Bewohner ein lebenswertes, kreatives Biotop bleibt.

Beistand bekommt Sieling schon mal von den erstarkten Bremer Linken. Rot-Rot-Grün "wäre tatsächlich ein wichtiges Zeichen", meint ihre Wortführerin Kristina Vogt. "Starke Nerven, klaren Blick" empfiehlt Sieling, der trotz seiner Abfuhr Bürgermeister bleiben will. Sein Kölsch kriegt er dann noch, immerhin.