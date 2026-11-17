Eigentlich sollte Lana Nusseibeh gute Chancen haben, die neue Generalsekretärin der Vereinten Nationen zu werden, ja, die erste überhaupt. In den vergangenen acht Jahrzehnten waren es stets eher ergraute Herrschaften, die die Weltorganisation führten, meist bis weit über das gesetzliche Rentenalter hinaus. Ende des Jahres scheidet der Portugiese António Guterres nach zwei Amtszeiten aus. Erschöpft und desillusioniert wirkte er zuletzt: Die UN haben viel zu wenig Geld, weil vor allem die USA kaum noch etwas einzahlen. Und sie haben nur wenig Einfluss auf die Kriege in der Ukraine und in Iran, den Klimawandel und die Palästina-Frage. Eigentlich auf alle großen Fragen der Zeit.