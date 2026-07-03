In einer Zeit, in der Europa darauf setzt, Migranten abzuwehren, reist Leo XIV. nach Lampedusa. Auf der südlichsten Insel Italiens landen Tag und Nacht Flüchtlinge. Was erwarten sich die Bewohner von dem Papstbesuch?

Giuseppe Lo Verde will dem Papst von den Toiletten erzählen. Die sind nämlich nicht an die Wasserleitung angeschlossen, nur an einen Tank, der schnell leer ist. Und das geht nicht, findet Giuseppe Lo Verde. Wer gerade angekommen ist, am Molo Favaloro, auf Lampedusa, in Europa, braucht doch eine vernünftige Toilette.